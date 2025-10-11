"Il quotidiano alla Pinetina, fatto di esami, terapie e un costante occhio medico, ha convinto l’Inter della forza della realtà, oltre che dello stato del bicipite femorale sinistro di Thuram: almeno questa volta bisognerà rinunciare al miracolo, meglio rispettare i tempi dei muscoli francesi. Insomma, molto, molto difficilmente, il figlio di Lilian visiterà la capitale con la squadra".

"Il decorso procede bene, secondo i piani, ma si è richiusa quasi del tutto la porticina per un ritorno in tempo per la sfida con la Roma di sabato prossimo. Sono stati decisivi i controlli continui degli ultimi giorni. A questo punto, il mirino si sposta 200 chilometri più a sud: è il 25 ottobre a Napoli che Marcus vuole esserci davvero. Non al 70% delle forze, ma a pieno regime e con la testa libera dalla paura di ricadute".

"Qualora Marcus non fosse recuperato per intero, allora anche la sfida del Maradona diventerebbe a rischio. Al momento, esserci contro Conte è possibile, ma non sicurissimo, visto che un infortunio di questo tipo può sempre avere un andamento dispettoso e la prudenza regna sovrana. I primi giorni della prossima settimana serviranno a emettere una sentenza. Nel caso, sarebbe escluso anche un viaggio a Bruxelles a metà tra le due trasferte delicate di A: l’Union St Gilloise ha potenziale interessante, ma per i prossimi 20 giorni ad Appiano si pensa più il campionato".