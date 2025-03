Fra poche ore, al De Kuip di Rotterdam, l'Inter di Simone Inzaghi si giocherà l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Così come gli avversari, anche i nerazzurri devono fare i conti con i tanti infortuni. Anche se ieri l'allenatore interista ha potuto comunque sorridere per il recupero di Yann Sommer, in anticipo rispetto ai tempi previsti. Scrive Tuttosport:

"La carrambata è riuscita: Yann Sommer, che nella più ottimistica delle ipotesi veniva dato al rientro sabato col Monza con l’obiettivo di essere al top per il ritorno con il Feyenoord, ha invece preso il volo che nel pomeriggio ha condotto la squadra a Rotterdam. Giocherà comunque Josep Martinez, però Simone Inzaghi ha ritrovato un’opzione in più in tempi dove l’Inter con gli infortuni non è decisamente fortunata. «Sommer ha fatto un grandissimo lavoro ed è pienamente disponibile ma penso che giocherà Martinez», ha annunciato l’allenatore che - grazie al tutore applicato sul pollice della mano destra operata per ridurre la frattura - ha ritrovato a tempo di record un giocatore fondamentale nelle uscite palla al piede dalla difesa".