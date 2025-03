C'è grande attesa per il match del De Kuip di domani, dove l'Inter scenderà in campo contro il Feyenoord per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri sono in emergenza totale per quel che riguarda il lato sinistro del campo perché, agli infortunati Carlos Augusto e Zalewski, si sono recentemente aggiunti anche Darmian e Dimarco, quest'ultimo fermatosi per infortunio ad inizio secondo tempo del match contro il Napoli.