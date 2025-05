Secondo Sky Sport, Lautaro Martinez sarà indisponibile anche contro la Lazio . Dopo aver saltato la gara di ieri col Torino, altro forfait in vista per il capitano dell’Inter.

“La situazione verrà verificata di giorno in giorno, lo staff medico continua a lavorare. Lautaro no, non verrà rischiato sicuramente con la Lazio, ma si proverà ad avere in panchina con la Lazio almeno uno tra Pavard, Frattesi e Mkhitaryan”, ha detto oggi l’inviato di Sky.