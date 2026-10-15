VIDEO / "Ti amo più di mio marito": la richiesta di una donna a Lautaro. E la risposta del marito

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Tegola pesantissima per l'Inter: si è fermato Lautaro Martinez, per lui risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.

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E i tempi di recupero non saranno brevi per il capitano nerazzurro, che dovrebbe saltare tutti gli impegni di questo ciclo che porterà alla sosta di novembre. Salta quindi Bologna, Shakthar, Fiorentina, Venezia, Milan, Feyenoord e Como.

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Questo risentimento lo dovrebbe tener fuori fino alla prossima sosta delle nazionali: l'obiettivo, quindi, come raccolto da FcInter1908, è riaverlo dopo la sosta.