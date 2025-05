"Proprio come Inzaghi sperava. Il tecnico ieri ha testato con mano ad Appiano i progressi di tutti gli infortunati, eccezion fatta per Lautaro. Pavard, Mkhitaryan e Frattesi: tutti e tre ieri hanno proseguito con un lavoro differenziato rispetto ai compagni, ma già per l’allenamento di oggi sono attesi a un rientro in gruppo almeno parziale, propedeutico al ritorno definitivo a pieno regime. Questo significa che, a meno di contrattempi non prevedibili, tutti saranno convocati per domenica contro la Lazio. I tre vengono da problemi diversi, ma nulla che impedisca una convocazione. E per Inzaghi è una buona notizia, sia nell’immediato - perché è bene avere a disposizione almeno per la panchina giocatori di questo livello - sia in ottica finale di Champions, con l’obiettivo di far ritrovare la forma migliore soprattutto a chi è mancato di più come Pavard. Discorso ovviamente diverso per Lautaro: il capitano sta seguendo un programma personalizzato, i tempi saranno rispettati, il giocatore sarà pronto per Como, la prova generale prima della finale di Monaco. Domenica l’attacco sarà sulle spalle della coppia Thuram-Taremi", rivela La Gazzetta dello Sport.