Sospiro di sollievo in casa Inter sulle condizioni di Pio Esposito: ecco il verdetto dei controlli e cosa filtra per il Fluminense

Sospiro di sollievo in casa Inter sulle condizioni di Pio Esposito. Il suo stop nelle scorse ore aveva fatto spaventare i tifosi nerazzurri verso l’ottavo di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense. Oggi si è sottoposto a esami strumentali, anche per Sky Sport sono state escluse lesioni.