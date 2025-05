"Ieri, dopo un paio di giorni a metà, sono tornati definitivamente in gruppo sia Mkhitaryan che Pavard, mentre l’altro acciaccato Frattesi non sarà convocato nemmeno stasera. Diversa, però, la situazione del difensore francese rispetto alla mezzala armena: Benji ha finalmente la caviglia in ordine, ma è pronto a ripartire soltanto dalla panchina (ci sarà ancora Bisseck assieme a Bastoni e al ritorno di Acerbi), mentre Micki ha sorpreso tutti per la forma. È pronto ad agganciarsi nel solito assetto con Barella e Calha, più Dumfries e Dimarco sugli esterni: è il centrocampo delle grandi notti e questa lo è di diritto", sottolinea La Gazzetta dello Sport