Sky – Inter, personalizzato per Bonny e Darmian: ecco quando torneranno a disposizione

Oggi ad Appiano i due giocatori hanno svolto lavoro personalizzato
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Domenica sera l'Inter tornerà in campo. Dopo la fondamentale vittoria esterna contro l'Atalanta, i nerazzurri sono chiamati a dare continuità contro il Bologna, squadra che negli ultimi anni ha messo la squadra di Chivu in difficoltà in più di un'occasione.

Come sottolinea Sky Sport, oggi Bonny e Darmian hanno svolto lavoro personalizzato. Entrambi salteranno la gara contro la squadra di Italiano, ma per l’attaccante francese domani potrebbe esserci l’occasione per fare una parte di lavoro in gruppo e puntare la partita di Parma. Per Darmian l’obiettivo è il Napoli.

