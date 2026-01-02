Domenica sera l'Inter tornerà in campo. Dopo la fondamentale vittoria esterna contro l'Atalanta, i nerazzurri sono chiamati a dare continuità contro il Bologna, squadra che negli ultimi anni ha messo la squadra di Chivu in difficoltà in più di un'occasione.

Come sottolinea Sky Sport, oggi Bonny e Darmian hanno svolto lavoro personalizzato. Entrambi salteranno la gara contro la squadra di Italiano, ma per l’attaccante francese domani potrebbe esserci l’occasione per fare una parte di lavoro in gruppo e puntare la partita di Parma. Per Darmian l’obiettivo è il Napoli.