Domenica sera l'Inter tornerà in campo. Dopo la fondamentale vittoria esterna contro l'Atalanta, i nerazzurri sono chiamati a dare continuità contro il Bologna, squadra che negli ultimi anni ha messo la squadra di Chivu in difficoltà in più di un'occasione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Sky – Inter, personalizzato per Bonny e Darmian: ecco quando torneranno a disposizione
news
Sky – Inter, personalizzato per Bonny e Darmian: ecco quando torneranno a disposizione
Oggi ad Appiano i due giocatori hanno svolto lavoro personalizzato
Come sottolinea Sky Sport, oggi Bonny e Darmian hanno svolto lavoro personalizzato. Entrambi salteranno la gara contro la squadra di Italiano, ma per l’attaccante francese domani potrebbe esserci l’occasione per fare una parte di lavoro in gruppo e puntare la partita di Parma. Per Darmian l’obiettivo è il Napoli.
(Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA