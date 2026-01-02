FC Inter 1908
Cds – Inter, Acerbi verso la convocazione domenica. Il piano per il rientro di Bonny

Domenica sera la truppa interista, contro il Bologna, inseguirà il quinto successo di fila in campionato, un filotto mai registrato in questa stagione
Marco Astori
L'Inter può ritrovare Francesco Acerbi domenica sera contro il Bologna: come segnala Tuttosport, il difensore è tornato a lavorare in gruppo e viaggia verso la convocazione per la sfida con il Bologna.

"Non è escluso che per lui possa esserci anche la possibilità di disputare uno spezzone - si legge -. Poi si aspetta il semaforo verde per Darmian, che potrebbe dare un’alternativa diversa sulla destra, mentre servirà qualche giorno in più per Bonny.

L’attaccante francese potrebbe andare almeno in panchina nella “sua” Parma (7 gennaio), in modo da essere arruolabile quattro giorni dopo contro il Napoli. Domenica sera la truppa interista, contro il Bologna, inseguirà il quinto successo di fila in campionato, un filotto mai registrato in questa stagione".

