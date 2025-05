Contro la Lazio rientreranno alcuni titolari, ma non ci sarà Lautaro. Per lui un programma speciale per ritornare al 100% in finale

Andrea Della Sala Redattore 16 maggio 2025 (modifica il 16 maggio 2025 | 08:31)

Se con la Lazio si rivedranno alcuni dei titolari dell'Inter, da Barella a Calhanoglu, da Dumfries a Dimarco, non ci sarà il capitano Lautaro Martinez. Per lui è previsto un recupero speciale in vista della finale di Champions col Psg.

Secondo La Gazzetta dello Sport, "Lautaro, si sa, è un pianeta diverso dagli altri alla Pinetina, sia per l’importanza catartica che ha nel gruppo sia perché il recupero al flessore sinistro, di nuovo indolenzito dopo la semifinale di ritorno, è necessariamente più lento. Per l’argentino ora si punta a un definitivo rientro contro il Como, se a gara in corso o dall’inizio dipenderà anche dalla data in cui si giocherà l’ultimo turno. Intanto, oggi il capitano sarà il solo nerazzurro fuori da un gruppo di nuovo privo di acciaccati".