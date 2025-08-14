FC Inter 1908
fcinter1908 news infortuni Sky – Inter, Chivu ritrova tutti in gruppo tranne Frattesi: quando può tornare

news

Si avvicina il ritorno in gruppo di Davide Frattesi: ecco quando può tornare. Tutti gli altri sono recuperati in casa Inter, tranne Palacios
Alessandro Cosattini Redattore 

Getty Images

Tutti in gruppo gli acciaccati assenti in amichevole col Monza, eccezion fatta per Palacios che è affaticato e Davide Frattesi. Si avvicina però il rientro del centrocampista in casa Inter: ecco le ultimissime da Sky Sport.

Getty Images

“Nell’allenamento di oggi ad Appiano tutti in gruppo tranne Palacios affaticato e Frattesi che prosegue il suo programma personalizzato di riatletizzazione. Il centrocampista nerazzurro potrebbe tornare in gruppo a metà della prossima settimana, ha spiegato Andrea Paventi.

Presto dunque Chivu avrà tutta la rosa a sua disposizione per la nuova stagione.

