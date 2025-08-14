Tutti in gruppo gli acciaccati assenti in amichevole col Monza, eccezion fatta per Palacios che è affaticato e Davide Frattesi. Si avvicina però il rientro del centrocampista in casa Inter: ecco le ultimissime da Sky Sport.
Sky – Inter, Chivu ritrova tutti in gruppo tranne Frattesi: quando può tornare
Si avvicina il ritorno in gruppo di Davide Frattesi: ecco quando può tornare. Tutti gli altri sono recuperati in casa Inter, tranne Palacios
“Nell’allenamento di oggi ad Appiano tutti in gruppo tranne Palacios affaticato e Frattesi che prosegue il suo programma personalizzato di riatletizzazione. Il centrocampista nerazzurro potrebbe tornare in gruppo a metà della prossima settimana”, ha spiegato Andrea Paventi.
Presto dunque Chivu avrà tutta la rosa a sua disposizione per la nuova stagione.
