Le sue parole sul dolore — Il peggio - almeno a livello clinico – pare comunque ormai superato, con quel: «Ho avuto diversi problemi fisici e ho giocato con gli antidolorifici. So che i tifosi si aspettavano molto di più da me e cercherò di fare meglio. Non voglio parlare dei problemi, ma quando hai dolore è difficile giocare bene», esplicitato dal calciatore una decina di giorni fa, che vuole sancire quindi la volontà di riscossa da parte della punta.

Vuole provare a tornare al top — Taremi intanto dovrà (ri)trovare la migliore condizione possibile, visto che Lautaro non ci sarà sicuramente alla ripresa del campionato contro l’Udinese, servirà quindi un apporto concreto da parte dell’iraniano che intanto ieri a sorpresa, ma anche in vista della prossima decisiva sfida della sua nazionale contro l’Uzbekistan, è stato in panchina per tutti i 90’ contro gli Emirati Arabi Uniti (Azmoun e compagni si sono imposti con un secco 2-0 in una gara sospesa per circa mezz’ora per problemi all’impianto di illuminazione dello stadio) anche perché, proprio per l’infortunio, si è unito al gruppo in ritardo.

La speranza di Inzaghi — La speranza di Inzaghi resta comunque quella di averlo carico, in forma e affamato di mostrare il proprio valore alla ripresa del campionato. Con l’attaccante, a cui il gol manca con l’Inter da quasi due mesi (il solo siglato in Serie A, su rigore, contro il Lecce, nella partita disputata in Salento lo scorso 21 gennaio) che punta a smentire a respingere al mittente le critiche ricevute, mostrando il meglio di se, quello a dire il vero espresso a inizio stagione quando stava bene e non doveva combattere con problemi di natura fisica. Con un Taremi quindi pronto, all’occorrenza, a sostituire i pezzi da novanta là davanti. Per segnare gol decisivi ed essere importante per la squadra nerazzurra. Com’era a Oporto. Come vorrà essere martedì in nazionale col suo Iran, quando presumibilmente tornerà a guidare l’attacco della sua selezione”, si legge.