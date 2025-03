«Purtroppo lotto da 5 mesi con un infortunio e non ho potuto giocare questa partita per decisione dello staff tecnico». Così Taremidopo la partita dell'Iran contro la Nazionale degli Emirati. «La nostra qualificazione alla Coppa del Mondo è ormai quasi certa, ma penso che dobbiamo migliorare la situazione in termini di rosa della squadra. Molti giocatori non hanno esperienza nei Mondiali. Poi hanno parlato di ristrutturazione dello stadio per due anni, ma non ho visto tutta questa ristrutturazione», ha detto a proposito della Nazionale.