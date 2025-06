Esami strumentali per il centrocampista turco

Esami strumentali per Hakan Calhanoglu . Il centrocampista turco, come si legge sul sito dell'Inter, si è sottoposto ieri a risonanza magnetica alla gamba destra a Seattle, gli esami hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba destra. Ecco il comunicato completo del club nerazzurro.

"Hakan Calhanoglu si è sottoposto ieri a risonanza magnetica alla gamba destra a Seattle, dove è in ritiro la squadra per il Mondiale per Club. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba destra".