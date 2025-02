Dopo la Fiorentina, l'Inter affronterà domenica la Juventus a Torino. Un'altra sfida importante per continuare il percorso in campionato. I nerazzurri sono usciti dalla gara contro la squadra viola con qualche giocatore acciaccato che verrà valutato in questi giorni.

"Gli osservati speciali saranno lì davanti. Perché sia Marcus Thuram che Marko Arnautovic, nel 2-1 dell’altra sera alla Fiorentina, hanno salutato San Siro anzitempo per cause di forza maggiore. Il francese si è arreso al fastidio di una contusione alla caviglia sinistra e l’austriaco (entrato proprio al posto del 9 nerazzurro) ha fatto in tempo a decidere la partita prima di lasciare il campo per un problema all’adduttore. Entrambi saranno valutati oggi ad Appiano, quando l’Inter riprenderà a lavorare dopo il giorno di riposo concesso da Inzaghi alla squadra (una rarità di questi tempi, vista l’agenda fitta di impegni)", scrive La Gazzetta dello Sport.