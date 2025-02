"Tra le due squadre adesso c’è un solo punto: Napoli 55, Inter 54. Una partita può fare la differenza come il Poggio alla Milano-Sanremo: il 2 marzo, anche se potrebbe essere sabato 1 alle ore 18, il Maradona sarà il teatro della sfida-scudetto. Di sicuro il calendario è una variabile di cui tenere conto: la capolista ha un finale in discesa (ultimo big-match il 30 marzo con il Milan), ma anche i nerazzurri non hanno un programma tremendo nelle ultime giornate. Piuttosto, l’Inter deve giocare ancora con la Juve domenica (ma il Napoli sfiderà in trasferta la Lazio: stesso coefficiente di difficoltà) e due settimane dopo lo scontro diretto andrà a Bergamo. L’Atalanta si è staccata, ma i cinque punti dalla vetta consentono a Gasperini di coltivare ancora, e senza sbandierarlo, la più dolce delle ambizioni: sfruttando la gara casalinga con il Cagliari e sperando nei pareggi delle prime due, rientrerebbe in pratica nel gruppetto ridisegnando di nuovo lo scenario di questo finale di campionato", scrive La Gazzetta dello Sport.