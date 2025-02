Secondo quanto risulta a FCInter1908, infatti, Nicola Zalewski potrebbe non essere a disposizione di Simone Inzaghi in quanto messo ko da un problema al polpaccio accusato in queste ore. Da verificare le sue condizioni, ma, secondo quanto appurato dalla nostra redazione, in caso di forfait definitivo al suo posto verrebbe convocato Matteo Motta, laterale sinistro classe 2005 della Primavera nerazzurra.