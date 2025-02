Giuseppe Marotta durante l'evento "Costituzione e sport" in corso a Palazzo Lombardia, ha parlato dell'importanza di essere presidente di una squadra come l'Inter. "Quando si parla di presidente dell'Inter si parla di una squadra che ha milioni di supporter nel mondo. Non tutti riconoscono la valenza sociale che l'Inter rappresenta, noi abbiamo una filiera di squadra di donne e uomini, tutto questo per avere 700 tesserati. Abbiamo una responsabilità sociale nei loro confronti".