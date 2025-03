"Dopodomani qua a San Siro arriverà il Feyenoord e, per questo ritorno di Champions, Inzaghi non avrà gli altri due infortunati: per Dimarco e soprattutto per Zalewski si lavora in vista di un recupero in extremis per Atalanta-Inter di domenica prossima. Le buone notizie, semmai, arrivano dalla mentalità collettiva e dal trio di diffidati in campionato. Bastoni, Barella e Mkhitaryan potevano pure prendere un giallo galeotto e saltare la sfida scudetto contro la Dea e, invece, hanno finito la partita intonsi".