"Teoricamente in tempo per una convocazione, ma solo alla vigilia il tecnico prenderà una decisione sul loro impiego: il piano, se rispettato, prevede che i due scendano in campo a Como almeno per uno spezzone. E il discorso vale anche per Pavard, che però è già tornato almeno in panchina domenica scorsa contro la Lazio. I ragionamenti vanno calibrati: non ci sono margini di errore, non ci sono più né sul piano dei risultati né su quello della gestione fisica. Ecco perché Inzaghi vive questi giorni con una tensione altissima. E pretende che lo stesso facciano i suoi giocatori", aggiunge Gazzetta.