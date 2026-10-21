Era uscito dolorante accompagnato da due uomini dello staff medico a bordo campo e subito si era pensato al peggio. È arrivato il comunicato ufficiale sull'infortunio subito da ​​Khvicha Kvaratskhelia nella gara contro il Barcellona (vinta 4-2 dal PSG).

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"A seguito della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro subita durante la partita di ieri contro il Barcellona, ​​Khvicha Kvaratskhelia si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni", si legge nella nota ufficiale del club parigino.

Durante la gara contro il Barça si sono fatti male anche altri due giocatori: "Ousmane Dembélé rimarrà sotto osservazione medica per le prossime settimane. A seguito di un infortunio alla coscia destra, Marquinhos rimarrà sotto osservazione medica per le prossime settimane", scrive ancora il PSG.