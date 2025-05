L'inviato di Skysport ha parlato del capitano e del suo tentativo di recupero in vista della sfida contro la formazione blaugrana in Champions

"I segnali che arrivano ad oggi è che Lautaro Martinez ci sarà martedì. O almeno, stanno provando di tutto per farcela. È uno di quei problemi per i quali serve almeno una settimana per poter anche solo far riposare il muscolo. Lui sta mettendo tutti insieme. C'è gente che lavora al recupero degli infortuni all'Inter, che è brava". A Skysport Andrea Paventi ha parlato così delle condizioni del capitano che sta affrontando, nel momento peggiore della stagione, un'elongazione alla coscia sinistra che lo ha messo ko nella gara col Barcellona.