La previsione sul rientro di Lautaro che fa oggi in edicola il Corriere della Sera non è così ottimistica. Ecco cosa scrive il quotidiano sull'infortunio del capitano dell'Inter :

"Allarme Lautaro. Il capitano dell’Inter lascia il ritiro dell’Argentina «per un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro», come comunicato dallo staff della Seleccion, in costante contatto con quello dell’Inter. Il fastidio, che al momento non sembra così grave ma necessita di ulteriori accertamenti al rientro del giocatore in Italia, Lautaro lo ha sentito domenica sera contro l’Atalanta: la partenza immediata per l’Argentina lo ha costretto a due giorni di riposo e ai successivi controlli in Nazionale".