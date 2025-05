La gestione di Lautaro

L’argentino, che il 30 aprile a Barcellona si era procurato un’elongazione ai flessori della coscia sinistra, recuperando poi in tempi da record per il ritorno del 6 maggio a San Siro, salvo poi fermarsi di nuovo per guarire al meglio, ieri è tornato parzialmente in gruppo (con lui anche Frattesi, mentre Pavard e Zielinski, leggermente affaticato, hanno lavorato ancora a parte). Oggi dunque, se non ci saranno controindicazioni, Lautaro si allenerà regolarmente con i suoi compagni per poi rimanere in ritiro ad Appiano da dove poi la squadra partirà domani pomeriggio alla volta di Como. Se le risposta fisiche del numero 10 saranno positive, toccherà poi a Inzaghi, in accordo con il giocatore e lo staff medico, valutare se utilizzare Lautaro contro l’undici di Fabregas e per quanti minuti. Scontato che l’argentino parta dalla panchina, ma in vista della finale del 31 maggio - o dell’eventuale spareggio scudetto del 26... - sarà utile un collaudo nella ripresa”, si legge.