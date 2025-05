Domani l'Inter si giocherà l'accesso alla finale di Champions League con il Barcellona, dopo il 3-3 dell'andata in casa blaugrana. Tutti aspettano una sola notizia: ci sarà o no Lautaro Martinez? Grande ottimismo in casa nerazzurra per il capitano.

"Lautaro ci sarà. Perché è una finale e alle finali non si dice di no. Senza indugi, con tutta la voglia del mondo per giocare da titolare, senza perdersi neppure un minuto del ritorno con il Barcellona. Il Toro ha comunicato a Inzaghi la sua disponibilità, il tecnico ha ascoltato e per oggi pomeriggio lo aspetta in campo in gruppo con i compagni, almeno per buona parte dell’allenamento. La sintesi è presto fatta: se non sorgeranno intoppi, se sulla strada non sbucheranno ostacoli imprevisti, il capitano avrà il suo posto vicino a Thuram nell’assalto alla storia. Con buona pace di un’elongazione ai flessori della coscia sinistra che no, non è sufficiente per toglierlo dalla sfida", sottolinea La Gazzetta dello Sport.