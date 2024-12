Il giocatore è stato portato d'urgenza in ambulanza all'ospedale Careggi di Firenze. A quanto apprende l'Adnkronos, il calciatore della Fiorentina Edoardo Bove colpito da malore, trasportato all'ospedale di Careggi di Firenze, ha ripreso conoscenza e respira autonomamente. La partita, come comunicato dalla Lega Serie A, non riprenderà e viene rinviata a data da destinarsi.