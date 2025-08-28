GdS – Milan, tegola Jashari: rischio frattura al perone, ora si complica anche il mercato

Ardon Jashari ha riportato un problema serio al perone destro dopo uno scontro in allenamento a Milanello con Gimenez

"Brutte notizie per il Milan e Ardon Jashari . Il centrocampista svizzero, acquistato in estate dal Bruges, ha riportato un problema serio al perone destro dopo uno scontro in allenamento a Milanello oggi con il compagno di squadra Santiago Gimenez". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport che aggiorna sull'infortunio del nuovo acquisto rossonero.

"Il timore concreto è che si tratti di una frattura. Jashari certamente starà lontano dai campi per qualche settimana, i prossimi esami chiariranno l'entità del problema e, di conseguenza, della sua assenza", aggiunge poi il quotidiano.