FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Milan, Torriani: “Il derby è uno dei miei più grandi sogni. L’anno scorso…”

news

Milan, Torriani: “Il derby è uno dei miei più grandi sogni. L’anno scorso…”

Milan, Torriani: “Il derby è uno dei miei più grandi sogni. L’anno scorso…” - immagine 1
Il portiere del Milan, ha parlato a Sky Sport a margine del Gran Galà – 3° Trofeo Italo Galbiati, organizzato dal Cimiano Calcio di Milano
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Lorenzo Torriani, portiere del Milan, ha parlato a Sky Sport a margine del Gran Galà – 3° Trofeo Italo Galbiati, organizzato dal Cimiano Calcio di Milano.

Lo sogni un derby?

“Sicuramente per me, essendo pure milanese e avendo fatto tutto il settore giovanile al Milan, è uno dei miei più grandi sogni giocare un derby”.

Inter Lautaro
Getty Images

Ricordi qualche derby del passato?

“Ho vaghi ricordi, ero veramente piccolo. Ce ne sono stati però di caratteristici come quelli dell’anno scorso, ero pure in panchina. È stato emozionante”.

Leggi anche
Braglia: “Inter più forte, ma Milan più organizzato. Tra Chivu e Allegri…”
Savoldi: “Squadre U23? Sempre avuto dubbi. Possono aiutare qualcuno, ma poi…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA