Lorenzo Torriani, portiere del Milan, ha parlato a Sky Sport a margine del Gran Galà – 3° Trofeo Italo Galbiati, organizzato dal Cimiano Calcio di Milano.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Milan, Torriani: “Il derby è uno dei miei più grandi sogni. L’anno scorso…”
news
Milan, Torriani: “Il derby è uno dei miei più grandi sogni. L’anno scorso…”
Il portiere del Milan, ha parlato a Sky Sport a margine del Gran Galà – 3° Trofeo Italo Galbiati, organizzato dal Cimiano Calcio di Milano
Lo sogni un derby?
“Sicuramente per me, essendo pure milanese e avendo fatto tutto il settore giovanile al Milan, è uno dei miei più grandi sogni giocare un derby”.
Ricordi qualche derby del passato?
“Ho vaghi ricordi, ero veramente piccolo. Ce ne sono stati però di caratteristici come quelli dell’anno scorso, ero pure in panchina. È stato emozionante”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA