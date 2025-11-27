FC Inter 1908
Inter, le ultime da Appiano: Mkhitaryan in gruppo. Migliora Dumfries! Ecco quando può tornare

Dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid in Champions League, l'Inter di Cristian Chivu è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile
Dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid in Champions League, l'Inter di Cristian Chivu è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile per preparare la sfida di campionato di domenica pomeriggio a Pisa. Gianluca Di Marzio riferisce le ultime novità dall'infermeria sui nerazzurri:

"La formazione nerazzurra ha svolto lavoro di scarico divisa in due gruppi: Mkhitaryan si è allenato regolarmente con il resto dei compagni. Buone notizie per Chivu arrivano anche da Zielinski e Bisseck che non hanno nessun problema fisico e si sono allenati con la squadra".

"Migliorano inoltre le condizioni di Denzel Dumfries: l’esterno olandese sta meglio. Chivu spera di averlo a disposizione per la sfida di campionato contro il Como o per quella di Champions League contro il Liverpool".

