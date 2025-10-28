FC Inter 1908
Mkhitaryan, interessamento al tendine. Almeno un mese di stop: quando può tornare

Mkhitaryan, interessamento al tendine. Almeno un mese di stop: quando può tornare - immagine 1
Nella giornata di ieri il centrocampista dell'Inter ha sostenuto gli esami strumentali che hanno certificato il lungo stop
Andrea Della Sala Redattore 

Nella giornata di ieri il centrocampista dell'Inter  Mkhitaryan ha sostenuto gli esami strumentali che hanno certificato il lungo stop. Ecco le previsioni per il suo rientro in campo:

"Gli esami strumentali hanno confermato le sensazioni negative. Henrikh Mkhitaryan ha riportato a Napoli un danno al «semitendinoso della coscia sinistra», un muscolo posteriore che agisce flettendo la gamba e ruotandola internamente. Deve il nome al fatto che è composto in parte da tessuto tendineo. Nel comunicato dell’Inter non compare una prognosi ufficiale ma lo stop previsto è di almeno un mese. Secondo le previsioni Mkhitaryan tornerà in campo a inizio dicembre, saltando quindi cinque partite di campionato (Fiorentina, Verona, Lazio, Milan e Pisa) e due di Champions League (Kairat e Atletico Madrid): Chivu spera di averlo di nuovo a disposizione per Inter-Venezia (3 dicembre) e Inter-Como (6 dicembre)", si legge su La Gazzetta dello Sport.

 

 

