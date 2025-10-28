"Gli esami strumentali hanno confermato le sensazioni negative. Henrikh Mkhitaryan ha riportato a Napoli un danno al «semitendinoso della coscia sinistra», un muscolo posteriore che agisce flettendo la gamba e ruotandola internamente. Deve il nome al fatto che è composto in parte da tessuto tendineo. Nel comunicato dell’Inter non compare una prognosi ufficiale ma lo stop previsto è di almeno un mese. Secondo le previsioni Mkhitaryan tornerà in campo a inizio dicembre, saltando quindi cinque partite di campionato (Fiorentina, Verona, Lazio, Milan e Pisa) e due di Champions League (Kairat e Atletico Madrid): Chivu spera di averlo di nuovo a disposizione per Inter-Venezia (3 dicembre) e Inter-Como (6 dicembre)", si legge su La Gazzetta dello Sport.