news

Monza-Inter, sette indisponibili per Chivu: da Calha a Dumfries e Bisseck, tutti i motivi

Sono sette, secondo quanto fa sapere Sky Sport, i giocatori indisponibili dell'Inter per l'amichevole col Monza di stasera
Alessandro Cosattini Redattore 

Sono sette, secondo quanto fa sapere Sky Sport, i giocatori indisponibili dell'Inter per l'amichevole col Monza di stasera (qui le formazioni ufficiali del match).

Getty Images

Oltre all'annunciato Davide Frattesi, che continua col lavoro personalizzato dopo l'intervento chirurgico, rimangono ai box per precauzione Yann Bisseck e Piotr Zielinski, tornati da poco in gruppo. Leggermente affaticati Tomas Palacios, Nicola Zalewski, Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries.

