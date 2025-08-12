Sono sette, secondo quanto fa sapere Sky Sport, i giocatori indisponibili dell'Inter per l'amichevole col Monza di stasera (qui le formazioni ufficiali del match).
Monza-Inter, sette indisponibili per Chivu: da Calha a Dumfries e Bisseck, tutti i motivi
Sono sette, secondo quanto fa sapere Sky Sport, i giocatori indisponibili dell'Inter per l'amichevole col Monza di stasera
Oltre all'annunciato Davide Frattesi, che continua col lavoro personalizzato dopo l'intervento chirurgico, rimangono ai box per precauzione Yann Bisseck e Piotr Zielinski, tornati da poco in gruppo. Leggermente affaticati Tomas Palacios, Nicola Zalewski, Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries.
