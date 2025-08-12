Amichevole sul campo del Monza per l'Inter di Cristian Chivu, reduce dalla vittoria in rimonta nell'ultimo test con il Monaco. Ecco la formazione ufficiale scelta dall'allenatore nerazzurro:
Amichevole sul campo del Monza per l'Inter di Cristian Chivu: ecco la formazione ufficiale scelta dall'allenatore nerazzurro
LA FORMAZIONE UFFICIALE:
INTER (3-5-2) - Martinez; Darmian, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Pio Esposito.
Da segnalare che sono sette invece gli assenti questa sera: Frattesi continua lavoro personalizzato, precauzionalmente rimangono fuori dai convocati Bisseck e Zielinski mentre Palacios, Zalewski, Calhanoglu e Dumfries sono leggermente affaticati.
