Monza-Inter, le FORMAZIONI UFFICIALI: gioca Pio Esposito! Out Calha, Dumfries e altri 5

Amichevole sul campo del Monza per l'Inter di Cristian Chivu: ecco la formazione ufficiale scelta dall'allenatore nerazzurro
Amichevole sul campo del Monza per l'Inter di Cristian Chivu, reduce dalla vittoria in rimonta nell'ultimo test con il Monaco. Ecco la formazione ufficiale scelta dall'allenatore nerazzurro:

Qui dove vedere la gara in chiaro in tv

LA FORMAZIONE UFFICIALE:

INTER (3-5-2) - Martinez; Darmian, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Pio Esposito.

Da segnalare che sono sette invece gli assenti questa sera: Frattesi continua lavoro personalizzato, precauzionalmente rimangono fuori dai convocati Bisseck e Zielinski mentre Palacios, Zalewski, Calhanoglu e Dumfries sono leggermente affaticati. 

