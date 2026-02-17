Non arrivano buone notizie per l'Inter lato infortuni. Hakan Calhanoglu, infatti, non è partito con la squadra per Bodo a causa di un affaticamento muscolare al quadricipite della gamba destra.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni FCIN1908 – Inter, ecco come si è fatto male Calhanoglu: salterà anche…
news
FCIN1908 – Inter, ecco come si è fatto male Calhanoglu: salterà anche…
Hakan Calhanoglu non è partito con la squadra per Bodo a causa di un affaticamento muscolare al quadricipite della gamba destra
L'idea di Chivu e dello staff medico è di gestirlo ma i tempi di recupero potrebbero non essere così brevi. Secondo quanto appreso da Fcinter1908.it, Calhanoglu dovrebbe saltare la trasferta di Lecce - anche se l'avrebbe comunque saltata per squalifica post Inter-Juve - ma anche il ritorno di Champions contro il Bodo, match in programma martedì prossimo a San Siro.
Calhanoglu ha avvertito un fastidio calciando in porta nel corso del match contro la Juventus. In attesa di nuovi aggiornamenti, l'Inter dovrà fare ancora a meno del centrocampista turco per le prossime partite.
© RIPRODUZIONE RISERVATA