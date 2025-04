"Nonostante siano passate 5 settimane dall'infortunio contro il Leverkusen in Champions, Neuer si allena ancora in maniera individuale e il suo rientro non è vicino. Giovedì mattina (oggi, ndr), il portiere ha svolto solo esercizi di presa del pallone e di coordinazione. Ci sono stati anche passaggi con la palla medica e tiri col piede sinistro. Al momento, le chance di giocare contro l'Inter non sono tante. Solo un miracoloso recupero del polpaccio può catapultare di nuovo in porta il campione del mondo 2014. Altrimenti toccherà ad Urbig anche a Milano", commenta la Bild.