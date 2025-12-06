Padovano: “Troppi infortuni per il Napoli ma sono sicuro che Conte…”

"Sono convinto che alla lunga che salterà fuori perché ha delle caratteristiche molto importanti", dice Padovano su David

Matteo Pifferi Redattore 6 dicembre 2025 (modifica il 6 dicembre 2025 | 03:02)

Michele Padovano, ex attaccante della Juventus, ha parlato a Radio Marte anche della prossima sfida dei bianconeri contro il Napoli:

"In questo momento il Napoli è in difficoltà con gli infortuni, ma conoscendo bene Conte credo che nonostante le defezioni lui cercherà di trasferire ai suoi calciatori quella che è la sua idea di calcio. Cercherà contro la Juventus di fare la partita fin dall’inizio perché vorrà assolutamente vincerla.

Conosco la forma mentis di Antonio, lui propina una cultura del lavoro secondo cui tutti importanti. Certo, l’assenza di Lobotka è importante, però sono sicuro che lui cercherà di trasferire alle cosiddette seconde linee che sono tutti molto importanti. Vale il gruppo, per Conte. Credo che quest’anno il Napoli sia più forte dell’altro anno, ovviamente al netto degli infortuni che obiettivamente sono ora un po’ troppi"

Spalletti sta incidendo — "La sfida tra Conte e Spalletti è tra due grandissimi tecnici. Spalletti, con la Juve, viene da tre vittorie ed è in forma. Sono molto curioso di vedere come i bianconeri affronteranno la partita e per assurdo io credo che in questo momento abbiano ritrovato un po’ dei giocatori, in particolare David.

Secondo me è un giocatore che la Juventus si ritroverà perché ha fatto 70 gol in tre anni, è un attaccante che i gol li ha sempre fatti e non si è mai infortunato. Sono convinto che alla lunga che salterà fuori perché ha delle caratteristiche molto importanti"