"L’incertezza, peraltro, avvolge anche le condizioni di Thuram. L’affaticamento non è ancora smaltito del tutto, non è da escludere che l’attaccante venga convocato per Barcellona per poi andare in panchina ma in concreto non sembra disponibile. Con le sue caratteristiche Thuram sarebbe ideale per creare difficoltà alla difesa catalana. Tutto da vedere, però, se sarà in grado di riuscirci", aggiunge il Corriere.