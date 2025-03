Italia, problema fisico per Retegui: lascia il ritiro e torna a Bergamo

Brutta notizia per l'Italia perché Mateo Retegui deve lasciare il ritiro della Nazionale in vista della doppia sfida di Nations League contro la Germania

Brutta notizia per l'Italia perché Mateo Retegui deve lasciare il ritiro della Nazionale in vista della doppia sfida di Nations League contro la Germania.

"L’attaccante, sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali per un risentimento muscolare alla coscia destra, è stato valutato come indisponibile per entrambe le gare contro la Germania", si legge nella notta della FIGC.