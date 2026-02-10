FC Inter 1908
Inter, Calhanoglu e Barella verso il rientro: già in campo con la Juve? Le ultime

La settimana che ci porterà a Inter-Juventus si apre con una buona notizia, visto che a stretto giro di posta è previsto il rientro in gruppo di Calhanoglu e Barella
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

La settimana che ci porterà a Inter-Juventus si apre, per i nerazzurri, con una buona notizia, visto che a stretto giro di posta è previsto il rientro in gruppo di Calhanoglu e Barella. Scrive il Corriere dello Sport:

"L'allenatore nerazzurro dovrebbe a stretto giro riabbracciare Nicolò Barella e Hakah Calhanoglu, entrambi ormai pronti a rientrare dopo i rispettivi infortuni. Sulla loro convocazione per la prossima gara si respira un discreto ottimismo, ma soltanto più avanti si capirà se almeno uno dei due potrà effettivamente scendere in campo dal primo minuto o se dovranno accontentarsi di uno spezzone".

"Prudenza, come sempre, rimane la parola d'ordine. Ancor di più, tenendo conto che sono reduci da alcune settimane di stop. Chivu deciderà se e come impiegarli soltanto dopo un confronto con lo staff medico a fronte delle risposte che arriveranno dai prossimi allenamenti".

(Fonte: Corriere dello Sport)

