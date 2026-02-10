"Luciano Spalletti vira verso il Derby d’Italia con la rosa, di fatto, al completo perché all’appello mancheranno solo i lungodegenti Vlahovic e Milik. La presenza o meno dell’ex Porto è una delle variabili più ingombranti del momento: dietro a Conceiçao c’è Zhegrova, ma, Zhegrova, nelle gerarchie dell’ex ct azzurro viene un bel po’ dopo il figlio d’arte che, all’Inter, ha già segnato in una delle notti più significative di Thiago Motta sotto la Mole", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Si rivede Chico, si rivede anche l’inglese Kelly, sotto i riflettori nel duello pareggiato con i ragazzi di Sarri dopo la mezzora del secondo tempo. Kelly titolare è un recupero per niente banale visto come l’ex Newcastle si sia, ormai, guadagnato un posto tra i fedelissimi e, quindi, tra gli intoccabile di Spalletti: per minuti in campo, Kelly è secondo soltanto a Kalulu e davanti a Yildiz in una stagione che sembra andare in modo radicalmente diverso da quella vissuta un anno fa quando l’arrivo, a gennaio, del difensore dal piede sinistro fu salutato come una semplice scommessa tutta da vincere", aggiunge il quotidiano.