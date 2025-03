Dura tredici minuti la partita di Paulo Dybala. Entrato al 18' della ripresa per Baldanzi, è costretto a uscire per infortunio al 31'

Dura tredici minuti la partita di Paulo Dybala . Entrato al 18' della ripresa per Baldanzi, è costretto a uscire per infortunio al 31'.

Nessun contrasto di gioco per l'argentino, ma, a prima vista, un problema al muscolo della gamba sinistra.

Ranieri lo ha così sostituito per Pisilli con l'argentino in lacrime in panchina.