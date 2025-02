La 26a giornata di Serie A e fantacalcio si chiude con Roma-Monza, posticipo serale del lunedì. Si gioca alle 20.45, sono appena uscite le formazioni ufficiali con tutte le scelte degli allenatori Claudio Ranieri e Alessandro Nesta. Nella Roma panchina per Dybala, giocano Soulé e Baldanzi. C'è Pisilli a centrocampo, gioca Hummels in difesa. Nel Monza panchina per Palacios e Keita, gioca Ciurria con Mota e Ganvoula.