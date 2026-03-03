FC Inter 1908
Real Madrid, rottura del crociato per Rodrygo: stagione finita, addio Mondiale

Brutte notizie per l'attaccante brasiliano, infortunatosi nel corso dell'ultima partita di campionato contro il Getafe
Pessima notizia in casa Real Madrid: Rodrygo, uscito dal campo nel corso del secondo tempo del match contro il Getafe, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e la rottura del menisco esterno della gamba destra.

Infortunio gravissimo per l'attaccante brasiliano: stagione già finita e addio Mondiale, si prospetta un lunghissimo stop.

