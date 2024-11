"Si era palesata infatti la possibilità che Sanchez potesse rientrare lunedì 25 novembre, nella trasferta di Empoli, ma anche quella prospettiva è stata abbandonata a causa di nuove complicanze al polpaccio che hanno condizionato il recupero del giocatore. Così lo staff medico della società ha deciso di non correre ulteriori rischi che potessero far degenerare ulteriormente la situazione, decidendo per un nuovo stop precauzionale", scrive poi La Gazzetta dello Sport in edicola oggi.