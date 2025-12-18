Aumentano gli infortuni in Serie A e lievitano anche i costi: i dettagli

Aumentano gli infortuni in Serie A: nella stagione 2024/25 sono stati 858 gli stop per problemi fisici, in aumento del 24%

Gianni Pampinella Redattore 18 dicembre 2025 (modifica il 18 dicembre 2025 | 23:46)

Aumentano gli infortuni in Serie A: nella stagione 2024/25 sono stati 858 gli stop per problemi fisici, in aumento del 24% rispetto alla stagione precedente, per un costo complessivo pari a 103,14 milioni di euro.

L'Empoli, poi retrocesso, ha registrato il numero più basso di infortuni (28 al pari di Hellas Verona e Fiorentina) ma la gravità media più alta (42 giorni di stop). Dalla ricerca risulta che gli infortuni muscolari sono i più frequenti (318 casi). Mentre gli stop per problemi alle ginocchia (52) sono più gravi (54 giorni di stop di media) e costosi (0,39 milioni per singolo infortunio). I difensori sono più colpiti dagli infortuni (307) rispetto a centrocampisti (277) e difensori (247).

La Serie A non è però il campionato più martoriato: la Bundesliga è stata colpita dal maggior numero di infortuni (1.197), mentre la Premier League (957) ha riportato il più alto impatto economico (285,7 milioni); numero elevato di infortuni anche nella Liga (957, come in Inghilterra), mentre il torneo più 'fortunato' è stata la Ligue 1 (483 infortuni).

Il dato emerge dal 'Men's European Football Injury Index', il rapporto del broker assicurativo Howden - che dedica una sua sezione alle polizze sportive - sugli infortuni nei cinque principali campionati europei.

In particolare, la Juventus è il club che ha sostenuto il costo più alto (56 infortuni per 16,75 milioni), davanti al Milan (58 per 13,01) e Inter (71 per 10,93); il Napoli campione d'Italia ha subito appena 36 infortuni per 4,08 milioni.