L'Inter di Simone Inzaghi, dopo la brutta sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, si presenta alla trasferta di Venezia in piena emergenza. E non solo in difesa. Se dietro gli uomini sono ancora più contati visto l'ultimo infortunio di Bisseck, infatti, anche a centrocampo potrebbero esserci delle defezioni.