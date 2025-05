Secondo Sky Sport "Con la Lazio ci sarà Thuram. Lautaro non verrà rischiato, gli tre vediamo se ci sarà qualche chance di andare almeno in panchina. Due giorni di riposo per staccare. Mercoledì pomeriggio la ripresa e si vedrà chi tra Pavard, Frattesi e Mkhitaryan ci sarà con la Lazio".