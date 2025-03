Le novità di Sky Sport in merito agli infortunati in casa Inter. E ci sono novità anche dall'Argentina su Lautaro

Arrivano buone notizie per l'Inter perché, nell'allenamento odierno, hanno ripreso a lavorare sul campo alcuni degli infortunati che stanno per tornare a disposizione di Inzaghi in questo rush finale di stagione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Dimarco, Darmian, Zalewski e Zielinski hanno svolto oggi un lavoro personalizzato. Per i primi tre, l'obiettivo è esserci contro l'Udinese nel match in programma domenica 30 marzo alle 18 a San Siro mentre per Zielinski il rientro non è così immediato. Da vedere come procedere il recupero di Dimarco, Darmian e Zalewski ma le sensazioni sono positive.