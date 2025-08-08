FC Inter 1908
news

Sky – Inter, Martinez assente a scopo precauzionale: ecco quando dovrebbe rientrare

Il portiere non è partito per la gara di questa sera per un fastidio alla schiena dovrebbe esserci nel prossimo test dei nerazzurri
L'Inter stasera scenderà in campo contro il Monaco. Chivu dovrà fare a meno di Martinez, Palacios, Bisseck, Zielinski e Frattesi che non sono partiti per la gara di questa sera.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, "Martinez ha un dolorino alla schiena, non è partito per Monaco a scopo precauzionale, si spera di averlo a disposizione nell'amichevole col Monza".

 

