L'Inter stasera scenderà in campo contro il Monaco. Chivu dovrà fare a meno di Martinez, Palacios, Bisseck, Zielinski e Frattesi che non sono partiti per la gara di questa sera.
Sky – Inter, Martinez assente a scopo precauzionale: ecco quando dovrebbe rientrare
Sky – Inter, Martinez assente a scopo precauzionale: ecco quando dovrebbe rientrare
Il portiere non è partito per la gara di questa sera per un fastidio alla schiena dovrebbe esserci nel prossimo test dei nerazzurri
Secondo quanto riportato da Sky Sport, "Martinez ha un dolorino alla schiena, non è partito per Monaco a scopo precauzionale, si spera di averlo a disposizione nell'amichevole col Monza".
