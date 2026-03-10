Nonostante il giorno libero concesso da Cristian Chivu, quattro calciatori dell'Inter si sono presentati quest'oggi ad Appiano Gentile per lavorare e preparare al meglio il rientro in campo e le prossime sfide.
Sky – Inter, in 4 ad Appiano nonostante il giorno libero: Dumfries dal 1′ sabato? Lautaro…
Stiamo parlando di Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram, Lautaro Martinez e Denzel Dumfries, quattro elementi importantissimi della squadra che nelle prossime partite cercherà di mettere il sigillo sullo scudetto, nonostante l'ultima sconfitta nel derby.
Secondo quanto riferisce Sky Sport, il centrocampista turco non è recuperabile per la partita di sabato a San Siro contro l'Atalanta, mentre l'attaccante francese sarà regolarmente a disposizione, così come Dumfries, reduce da uno spezzone di partita contro il Milan e che si candida a una maglia da titolare contro la squadra di Palladino.
Lautaro, infine, non ci sarà contro l'Atalanta, ma punta a rientrare per la sfida contro la Fiorentina al Franchi prima della sosta.
(Fonte: Sky Sport)
